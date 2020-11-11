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Edirne'de kaçak avcılıkla mücadele: 3 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri Edirne ve ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde kaçak av yaptıkları öne sürülen 3 kişiye idari işlem uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü 1. Bölge'ye bağlı Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 45 avcı kontrol edildi, 3 kişiye yasak günde belgesiz av yapmaktan idari işlem uygulandı.
Avcıların kullandığı tüfeğe ise el konuldu.
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