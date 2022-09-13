İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler O.B. ve B.B'nin ev ve otomobillerinde arama yaptı.

Aramalarda farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheliler O.B. ve B.B. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.