Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 20:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis gözaltında
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yunanistan'dan Edirne'ye kız arkadaşı ile birlikte, turistik amaçlı gelen polis memuru Valasoudis Manolis, askeri yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Valasoudis Manolis, özel aracı ve kız arkadaşı ile Edirne'ye geldi.
Özel otomobili ile gezen Manolis'in sınıra yakın olan Doyran köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye girdiği tespit edildi.
Jandarmanın gözaltına aldığı Manolis ve kız arkadaşı, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan polis memuru Manolis ve kız arkadaşının üzerindeki cep telefonları ve materyalleri incelemeye aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Edirne Polis Yunanistan
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