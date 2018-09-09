Edirne'de 304 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın, Bosnaköy köyleri ile Meriç ve İpsala ilçelerindeki devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığında olan çok sayıda grup tespit etti.

Güvenlik güçleri devriye ve denetimlerinde Pakistan, Filistin, Fas, Somali, İran, Irak ve Afganistan uyruklu 304 düzensiz göçmen yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA