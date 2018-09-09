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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "Sıfır Atık"a 168 tonluk katkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sıfır Atık Projesi ile ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 15 aylık süreçte 168 tonu buldu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından &quot;Sıfır Atık&quot;a 168 tonluk katkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi'nin ülke çapında duyurulması, yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilmesi, çalışmaların daha etkin, sistemli yürütülmesi ve tüm Türkiye'de uygulanması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bakanlıkça, projenin uygulamaya geçmesinden itibaren ana hizmet binasında elde edilen 15 aylık değerlendirilebilir atık verileri paylaşıldı.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana 168 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Proje ile şu ana kadar 106 ton kağıt-karton tekrar kullanıma kazandırıldı. Böylece 1802 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu.

Ayrıca 35 ton plastik atığın geri dönüşümüyle de 570 varil petrolün kullanımından da tasarruf edildi. 6 ton cam atık ve 7,6 ton metal atığın dönüşümüyle toplam 17 ton hammaddeden tasarruf elde edilirken, 6 ton organik atıktan 2,4 ton kompost üretildi.

Sokak hayvanları da yararlandı 

Projeyle sokak hayvanları da unutulmadı. Bakanlık binasından çıkan 2,5 ton yemek artığı barınaklara gönderildi.

Öte yandan 2 bin 960 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümüyle aynı oranda biyodizel, 1130 litre atık yağın dönüşümüyle 700 litre madeni yağ, 249 kilogram elektronik atığın dönüşümüyle de 75 kilogram değerli metal ekonomiye kazandırıldı.

Elde edilen kazanımlar sonucunda da 641 bin 794 kilovatsaat enerji, 2 bin 968 metreküp su, 1102 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlandı, sera gazı salınımı ise 21 ton azaltıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sıfır atık
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