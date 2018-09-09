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Antalya'ya hava yoluyla 9,6 milyon yabancı ziyaretçi geldi

Turizmde bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan Antalya'ya hava yolu aracılığıyla gelen turist sayısı 9 milyon 666 bin 859'a yükseldi.

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Antalyaya hava yoluyla 9,6 milyon yabancı ziyaretçi geldi

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayılarını açıkladı.

1-8 Eylül tarihlerinde Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla şehre 539 bin 578 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25 arttı.

1 Ocak'tan 8 Eylül'e kadarki sürede de 2 havalimanı aracılığıyla kente 9 milyon 666 bin 859 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ziyaretçilerin 9 milyon 414 bin 28'i Antalya Havalimanı'na, 252 bin 831'i de Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 29 yükseldi.

Antalya, 2017 yılının aynı dönemine göre bu yıl 2 milyon 144 bin 130 daha fazla turist ağırladı.

Kaynak: AA

Etiketler: ziyaretçi, Yabancı, turist, hava yolu, gazipaşa havalimanı, antalya il kültür ve turizm bakanlığı, Antalya Havalimanı, antalya
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