Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 15:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli için yarın öğleden sonra etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi.
Ani sel, su baskını, yerel dolu ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Etiketler: Edirne Hava Durumu Kırklareli Sağanak Yağış
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