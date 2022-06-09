İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.