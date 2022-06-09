Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Urla ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını İtfaiye
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