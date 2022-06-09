Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçi servisi devrildi, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Zühtü Kurtoğlu yönetimindeki midibüs, Çubuk-Ankara yolu Esenboğa Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
Midibüsün Esenboğa Havalimanı'ndaki bir firmanın çalışanlarını kent merkezine taşıdığı öğrenildi.
Etiketler: Ankara Trafik Trafik Kazası
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