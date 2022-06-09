Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne merkezli Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya ve İzmir'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında müfettiş, uzman ve memurların da bulunduğu 8 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya ve İzmir'de operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 8 zanlı, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Edirne
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