Çorum'da hasta götüren ambulans şoförü Semih Erdi Özdemir, Tuzcular Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen ve içinde E.B. ile O.B'nin bulunduğu otomobilden korna çalarak yol istedi.

Kavşaktan hareket ettikten sonra yaklaşık 50 metre ileride araçlarıyla ambulansın önünü kesen iki zanlıdan biri, otomobilden inip ambulans şoförü Özdemir'i darbetti.

Sağlık ekibinin yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta, başka bir ambulansa alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Gözüne darbe alan ambulans şoförü de arkadaşlarınca sağlık raporu almak üzere hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.