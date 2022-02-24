Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "gizli yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, komiser, doktor ve avukatların da bulunduğu 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara, İstanbul, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Denizli, Gaziantep ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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