Halis Bayancuk'a, Bakırköy 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi 6 yıl 3 ay, Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi de 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Fakat Yargıtay, birden fazla yerde hakkında soruşturma ve dava olduğu için bu kararları bozdu.

Bayancuk ile ilgili dosyalar Bakırköy 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirildi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Halis Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.