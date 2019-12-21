E-Devlet kullanımı her geçen gün artıyor. Sisteme bugüne kadar 1 milyardan fazla giriş yapıldı. 2019'da e-Devlet kullanıcı sayısı 44 milyon 500 bin kişi oldu. 2020 için beklenti 45 milyon kullanıcıya ulaşmak. 2022'de ise 50 milyon kişinin e-Devlet kullanması hedefleniyor.

e-Devlet'e entegre olan kurum sayısı da arttı. Bu yıl e-Devlet'e girerek 630 kuruma ulaşılabiliyor. Bu sayısının 2022'de 813'e çıkması bekleniyor.

En fazla 4A sigortalılık hizmet dökümü sorgulaması yapıldı

Kamu kurumları, üniversitelerin ve belediyelerin e-Devlet üzerinden sundukları hizmetler de arttı. Bu yıl kullanıcılar 5 bin 100 hizmete e-Devlet üzerinden ulaşabildi. 2020'de hedef, 5 bin 700 hizmeti vatandaşların hizmetine sunmak.

e-Devlet üzerinden en fazla 4A sigortalılık hizmet dökümü sorgulaması yapıldı. Sayı 234 milyon 641 bin. Kullanıcılar, 143 milyon 847 bin kere dava dosyası, 121 milyon 542 kez ise vergi borcu sorgulaması yaptı.

Mobil hat, SGK tescil ve hizmet dökümü ile araç plakasına yazılan ceza sorgulamaları da en fazla kullanılan hizmetler arasında yer aldı.

Kaynak: TRT Haber