Türkiye

Bursa'da atık kağıt deposu yandı

21 Aralık 2019 Cumartesi 05:30 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 05:16

Bursa’da atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında fabrika çevresindeki ev ve iş yerlerinde bulunan 10 kişi dumandan etkilendi, tonlarca atık kağıt da kül oldu.

[Fotoğraf: AA]