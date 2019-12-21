Türkiye
Bursa'da atık kağıt deposu yandı21 Aralık 2019 Cumartesi 05:30 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 05:16
Bursa’da atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında fabrika çevresindeki ev ve iş yerlerinde bulunan 10 kişi dumandan etkilendi, tonlarca atık kağıt da kül oldu.
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kağıt deposu olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangın 1 saatte söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Tonlarca kağıt kül oldu
Dumandan etkilenen kişilere de sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yangında tonlarca atık kağıt kül oldu.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA, İHA
Etiketler: yangın bursa atık kağıt deposu