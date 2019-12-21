İstanbul'un merkezi yerlerinde güvenlik noktaları oluşturuldu. Pek çok birimin katıldığı "Kurt Kapanı" adı verilen asayiş uygulamasına havadan helikopter desteği de sağlandı.

Şüphelenilen araçlar durduruldu, kimlik kontrolü yapıldı. Bazı araçlardaki aramalara narkotik köpekleri de katıldı.

Denetimlerde bir miktar uyuşturucu ile bir tabanca ele geçirildi.

10 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 25 kişiye idari para cezası uygulandı.

44 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 136 bin 32 lira da trafik cezası kesildi.

Kaynak: TRT Haber