Türkiye
İstanbul'da Kurt Kapanı uygulaması21 Aralık 2019 Cumartesi 04:32 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 04:31
İstanbul'da "Kurt Kapanı" adıyla geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya havadan helikopter desteği sağlandı, bazı araçlardaki aramalara narkotik köpekleri de katıldı.
İstanbul'un merkezi yerlerinde güvenlik noktaları oluşturuldu. Pek çok birimin katıldığı "Kurt Kapanı" adı verilen asayiş uygulamasına havadan helikopter desteği de sağlandı.
Şüphelenilen araçlar durduruldu, kimlik kontrolü yapıldı. Bazı araçlardaki aramalara narkotik köpekleri de katıldı.
Denetimlerde bir miktar uyuşturucu ile bir tabanca ele geçirildi.
10 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 25 kişiye idari para cezası uygulandı.
44 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 136 bin 32 lira da trafik cezası kesildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: İstanbul kurt kapanı asayiş uygulaması