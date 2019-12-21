Türkiye
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı21 Aralık 2019 Cumartesi 03:00 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 03:01
Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 AEE 603 plakalı otomobil, Seydişehir -Beyşehir kara yolunun 8. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, Mehmet Karaboyun, Fatih Karaboyun ile Özgür Çiftçi ağır yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Devrilen aracın altında sıkışan Mehmet Karaboyun, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Karaboyun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA