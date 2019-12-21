Otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı, belde karanlığa büründü21 Aralık 2019 Cumartesi 02:29 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 02:37
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yüksek gerilim hattı direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası Kandilli beldesinde elektrik kesintisi yaşandı.
Zonguldak-Ereğli Karayolunun Kandilli beldesi girişinde Sabahattin Aygün yönetimindeki 67 AAL 948 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yıkılan direk, otomobilin üzerine devrildi.
Kazada sürücü Aygün ile otomobildeki Kübra Orhan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Belde karanlığa büründü, yol kapandı
Kazada, yüksek gerilim hattının kabloları koparak yola savrulurken, Kandilli beldesi karanlığa büründü. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin kabloları yoldan kaldırmasının ardından normale döndü.
Elektrik kesintisi yaşanan beldede ise ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA