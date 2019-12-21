Konya- Karaman yolunun 20'nci kilometresinde Sinan Gökdemir yönetimindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi.

Kazada, sürücü Özdemir ile Ayşe Gökdemir, Ayşe Özdemir, Tuncay Özdemir ve 3 aylık Makbule Evrim Öztekin yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 aylık bebeğin durumu kritik

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ayşe Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

İlk müdahalesi yapılan 4 yaralı ise kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3 aylık Makbule bebeğin hayati tehlikesinin olduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA