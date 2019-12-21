Son günlerde Ankara'yı etkisi altına alan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteorolojiden Başkentlilere iyi haber geldi. Bugün gündüz saatlerinden itibaren sis etkisini yitirecek, yarın ise yerini yağışa bırakacak.

Ankara'ya kar geliyor

Yeni haftaya yağışla başlayacak Ankara için hafta ortasında kar beklentisi var.

Meteoroloji Uzmanı İlker Koç, "Ankara'da salı günü akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığındaki azalmaya bağlı olarak yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olması bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günü de Ankara'da kar yağışı beklentimiz var" dedi.

İstanbul'da lodos etkili olacak

İstanbul'da ise mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu 18 dereceye yükselecek.

Koç, "İstanbul'da cumartesi yağış beklentimiz yok, parçalı bulutlu bir hava hakim. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli lodos fırtınası beklentimiz söz konusu. Pazar ve pazartesi de kuvvetli lodosun aralıklarla etkili olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Yurt genelinde ise yağışlı hava hakim olacak.

Cumartesi akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında başlayan yağmur ve sağanağın pazar günü yurdun batı kesimlerinde, pazartesi yurdun iç ve batı kesimlerinde, salı, çarşamba ve perşembe yurdun birçok bölümünde etkili olması bekleniyor.

Hafta ortasından itibaren iç kesimlerde ve doğuda kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Haber: Rasim Kılıç

Kamera: Bülent Turgut-Murat Uykan