Kaza, Avcılar'daki Şükrübey Metrobüs Durağı'nın yanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen kazada 5 otomobil birbirlerine çarptı.

Araçların büyük hasar gördüğü kaza yerine çok sayıda 112 ambulansı sevk edildi.

Karayolunun Beylikdüzü yönünde meydana gelen kazada şans eseri küçük sıyrıkların dışında yaralanma olmadığı belirlendi.

Üç şeritli yolda ulaşım bir süre tek şeride düştü. Kaza yapılan araçların çekilmesi ile trafik normale döndü.