Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Fırtına uyarısı

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Bu kapsamda ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.