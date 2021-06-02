Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz'de sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Fırtına uyarısı
Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Bu kapsamda ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına Sağanak
Sıradaki Haber
Diyarbakır annesi: Seni HDP ve PKK için büyütmedim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz