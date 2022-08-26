Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı
[Fotograf: AA]
Van'ın Gevaş ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç, Van-Bitlis kara yolu Gevaş yol ayrımında çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki 1 kadın hayatını kaybetti, hafif ticari aracın sürücüsü ve minibüsteki 13 düzensiz göçmen yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, polisler de bölgede önlem aldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
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