Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de sıcak yağ tankına düşen işçi yaralandı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada yarım metre derinlikteki sıcak yağ tankına düşen işçi hastanede tedavi altına alındı. Ayaklarında yanıklar oluşan işçinin sağlık durumu iyi.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir metal kaplama fabrikasının üretim kısmında çalışan E.Ş, dengesini kaybederek yarım metreye yakın sıcak yağ dolu tanka düştü.
İş arkadaşlarının yardımıyla tanktan çıkarılan E.Ş, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı işçi, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine sevk edildi.
E.Ş'nin ayaklarında yanıklar oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İzmir İş Kazaları
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