Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğünün istihbarat çalışması sonucu, şüpheli A.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.
Teknik ve fiziki takibe alınan zanlılardan 3 kişinin uyuşturucu madde satın aldığını tespit eden ekipler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan Ali E. ve Alaaddin E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Diğer 3 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak"tan idari para cezası verildi.