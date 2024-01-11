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Türkiye
AA 11.01.2024 18:10

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğünün istihbarat çalışması sonucu, şüpheli A.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takibe alınan zanlılardan 3 kişinin uyuşturucu madde satın aldığını tespit eden ekipler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan Ali E. ve Alaaddin E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 3 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak"tan idari para cezası verildi.

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Düzce Uyuşturucu
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