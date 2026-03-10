Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.03.2026 12:22

Düzce'de soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadın hayatını kaybetti, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Merkeze bağlı Ozanlar Mahallesi'nde bir evde karbonmonoksit gazından etkilenme yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, evde hareketsiz halde bulunan Nevin G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nevin G'nin babası Muzaffer C. ile 20 ve 30 yaşındaki 2 kızı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının cenazesi de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, iki genç kadının ise bilinçlerinin açık olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Soba Zehirlemesi
Sıradaki Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı için İHA eğitimleri verilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ensariye köyüne yoğun saldırılar düzenledi
13:01
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
12:53
Lise öğrencilerinden "ramazan" dayanışması
12:51
Rusya'dan Google'a 11,4 milyon rublelik "yasaklı içerik engellenmedi" cezası
12:50
İran: ABD-İsrail'in saldırılarında ölenler arasında 206 kadın ve çocuk var
12:58
Grok'un savaş dili: İsrail ve ABD noktalarına düşen füzeleri 'karartıyor'
Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti
Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ