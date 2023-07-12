Düzce'de selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Düzce Valiliğinden alınan bilgiye göre, yaşanan sel ve su baskını sonrasında il genelinde bugüne kadar 1364 ihbar geldiği, ilgili kurum ve kuruluşlardan 709 personel ve 266 iş makinesiyle sahada çalışmalara devam edildiği ifade edildi.

Sel ve su baskını nedeniyle 4 farklı noktada mahsur kalan 26 vatandaşın kurtarıldığı, hasar nedeniyle enerjinin kesildiği 145 köyde ekiplerce arızaların giderildiği aktarılan açıklamada kentin su ihtiyacını karşılayan Uğur Suyu ana regülatörünün bulunduğu bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle oluşan sorunun da giderilerek kent merkezinde su verilmeye başlandığı bilgisi yer aldı.

İl genelinde içme suyu hasarı oluşan 113 köyden 60'ında sorunun çözüldüğü, 53 köyde ise çalışmaların sürdüğüne değinilen açıklamada, 202 kilometre stabilize, 40 kilometre sıcak asfalt, 4,2 kilometre beton, 6 kilometre kilitli parke yol ile 9 büyük köprü, 3 yaya köprüsü, 13 büyük menfez ve 37 kutu menfezin hasar gördüğü, ulaşıma kapalı köy yolu bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, 42 bin 300 kanatlı hayvan ile 6 küçükbaş, 11 büyükbaş hayvanın telef olduğu da anlatılarak 150 arılı kovan, 6 bin 757 dekar mısır alanı, 781 dekar fındık alanı, 321 dekar diğer bitkisel alanda zarar oluştuğu ve tarım zararı tespit çalışmalarının sürdüğü anlatıldı.

Afet öncesi ve sonrası vatandaşların tahliyelerinin yapıldığına da işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KYK yurdunda misafir edilen 98 vatandaşımızın 3 öğün iaşesi karşılanmaktadır. Ayrıca selden etkilenen köylerde yemek ve su dağıtımı yapılmıştır. Yapılan hasar tespit çalışmalarında, 1 bina yıkık, 2 bina ağır, 5 ahır, 20 bina az hasarlı olarak tespit edilmiştir. 240 iş yeri, 76 konut ve 8 taşıtın zarar tespit çalışması yapılmış olup ekiplerce çalışmalara devam edilmektedir. Viyadükler mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapalı olan Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikameti ulaşıma açılmıştır. Yığılca-Alaplı arası meydana gelen heyelan nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapalıdır. D-100 Karayolu İstanbul-Ankara istikameti Üçköprü mevkisi trafiğe kapalıdır. Ulaşım tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır."​​​​​​​