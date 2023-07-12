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Türkiye
AA 12.07.2023 17:44

Muğla'da zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Muğla'da zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Muğla-Fethiye kara yolunda Yakup A'nın kullandığı 17 KA 444 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 3 otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Yakup A, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Çevredeki vatandaşlar yaralıları güneşten şemsiye ve battaniyeyle korumaya çalıştı.

Muğla'da zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Kazada, Yakup A. ile aynı araçtaki Saim Haykır, Harun Anaeli ve diğer araçlarda bulunan Fatih Ermiş, Pelin Ermiş, Ediz Ermiş yaralandı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Saim Haykır müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan bir süre trafiğe kapanan yol ise araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

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