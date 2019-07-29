Düzce’de 18 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu.

Düzce'de sel felaketinde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'in de cansız bedeni bulundu. Detayları @trthaber muhabiri Enes Bektaş aktardı.https://t.co/5Sop0QnHpL pic.twitter.com/DUQWnXWFHn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2019

Kaybolan vatandaşları arama çalışmalarında 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da anne Nilgün ile kızı 9 yaşındaki Funda Kaplan'ın, dün ise Sinem Kaplan’ın cansız bedenleri bulundu.

Kayıp olan 3 yaşındaki Kağan Töngel’i bulmak için sabahın erken saatlerinde çalışmalara yeniden başlandı. Ekipler, hem derenin içinde hem de karada arama yaparken Uğurlu köyü ile Kozlu köyü arasındaki köprünün yakınında dere yatağının kenarında Kağan Töngel'in cansız bedenine ulaştı.

Kaynak: TRT Haber, İHA