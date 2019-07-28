Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde toplandı.

Kaybolan çocukların denize sürüklenebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 213 personel, 56 araç, botlar, arama kurtarma köpekleri, drone ve helikopterler, 21 kilometrelik hatta hem su altı hem de karadan çalışmaları sürdürüyor.

Ekiplerin, kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel ile 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın bulunması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, arama kurtarma ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne 1 kilometre uzaklıkta İlayda Sinem Kaplan'ın cansız bir bedene ulaştı.

Düzce'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 3 yaşındaki Kağan Töngel'i arama çalışmaları sürüyor.

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Fatma, Cengiz ve Kağan Töngel ile anne Nilgün ve kızları Funda, ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da anne Nilgün ile kızı Funda Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA