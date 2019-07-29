​Kaza, Konya- Adana karayolunun Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Antalya'da bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Osmaniye'ye dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla attı.

Kazada, sürücü Hacı Sakallı ile Çavuş Sakallı, Burcu Sakallı, Elif Sakallı ve Emin Keklik yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılardan Çavuş Sakallı ve Emin Keklik, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Ereğli ile Karapınar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: DHA