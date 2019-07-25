Geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Düzce'nin Akçakoca ilçesinde derelerin taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana geldi.

Düzce'de yaşanan sel felaketinin 8. gününde kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor. Detayları @trthaber muhabiri Deniz Aslan aktardı. pic.twitter.com/jfcqsfheZn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 25, 2019

7 kişiden 5'inin cansız bedenine ulaşılırken, hala bulunamayan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bölgede yaraların sarılması için de çalışmalar hızlandırıldı.

Yaralar sarılıyor

Ön hasar tespitinde afetzede kabul edilen 47 kişiye acil yardım ödemesi yapıldı.

Bölgede çalışan personel olası bir sağlık problemine karşı aşılandı.

Düzce Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yardım toplandığı haberlerini de yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sel ve su baskını afeti sebebiyle Valiliğimizce düzenlenen bir yardım kampanyası bulunmamaktadır" denildi.

Kaynak: TRT Haber