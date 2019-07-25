İl Emniyet Müdürlüğü, dün Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilere düzenlenen operasyonun yeni görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, ekiplerin çok sayıda zırhlı araçla adreslere giderek baskın yaptığı görülüyor.

Dedektör köpeği de katıldı

Özel harekat ekibinin de aralarında olduğu polisler, kilitli demir kapıları levyeyle açmaya çalışıyor. Bu sırada bir grup polis de evlerin çatısına çıkarak arama yapıyor.

Şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeğiyle de arama yürütülüyor.

300 polisin katıldığı operasyonda 44 kişi gözaltına alınmıştı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilere yönelik çalışma kapsamında, 47 kişinin adresi tespit edilmişti.

300 polisin katıldığı operasyonda 44 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adreslerde bulunan 825 kişiyi kontrol eden ekipler, 316 araç ve 16 iş yerinde narkotik köpeğiyle yaptığı aramalarda, 450,44 gram sentetik uyuşturucu, 6,29 gram metamfetamin, 1,11 gram esrar, 20 gram esrar, 81 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1'i kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca ve buna ait 78 mermi ile 3 çalıntı motosiklet ele geçirilmişti.

Kaynak: AA