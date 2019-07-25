Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Kanun ordusu jandarmanın saflarına katılmanız için biz de sizleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Son 1 Gün!— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 25, 2019
Kanun ordusu Jandarmanın saflarına katılmanız için, biz de sizleri #Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine bekliyoruz.
Son başvuru tarihi 26 Temmuz 2019
Başvuru: https://t.co/r5YgeaDER8 pic.twitter.com/CTGCT24FXs
Son başvuru tarihinin 26 Temmuz olduğu belirtildi.
Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden yapılabilecek.
Paylaşımda ayrıca jandarma personelinin eğitim ve tatbikat görüntülerine de yer verildi.
Kaynak: AA