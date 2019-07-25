Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Kanun ordusu jandarmanın saflarına katılmanız için biz de sizleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Kanun ordusu Jandarmanın saflarına katılmanız için, biz de sizleri #Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine bekliyoruz.



Son başvuru tarihi 26 Temmuz 2019

Başvuru: https://t.co/r5YgeaDER8 pic.twitter.com/CTGCT24FXs — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 25, 2019

Son başvuru tarihinin 26 Temmuz olduğu belirtildi.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden yapılabilecek.

Paylaşımda ayrıca jandarma personelinin eğitim ve tatbikat görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: AA