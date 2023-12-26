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Türkiye
TRT Haber 26.12.2023 10:17

Düzce'de şampuan kutusunun içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Düzce'de Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan araçta şampuan kutusunun içinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de şampuan kutusunun içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, otoyolun Ankara istikameti Üçköprü mevkiinde uygulama yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan bir araca "Tango" isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine araçtaki 3 şüphelinin üzerlerinde ve çantalarında arama yapıldı.

Aramalarda, çantadan çıkarılan şampuan kutusundan 22 gram esrar ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca biri ruhsatsız diğeri kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ve silahlara ait 2 şarjör ve bir miktar mermi ele geçirildi.

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Düzce Uyuşturucu
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