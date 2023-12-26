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Türkiye
İHA-DHA 26.12.2023 10:04

1800 rakımlı köyde evler kara gömüldü

Muş'ta 1800 rakıma sahip Yukarıyongalı köyü, bu yıl da beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı, tek katlı yapıların çatısına kadar ulaştı. Ev, ahır ve odunluk girişleri de 'kardan tüneller'e dönüşürken besicilerin zorlu kış mesaisi de başladı.

1800 rakımlı köyde evler kara gömüldü

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki 100 haneli, 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyü, her kış olduğu gibi bu yıl da beyaz örtüyle kaplandı.

Yüksek rakımda olduğu için kar yağışı ve tipinin eksik olmadığı köyde, kar kalınlığı tek katlı yapıların çatısına kadar ulaştı. Ev, ahır ve odunluk girişleri 'kardan tüneller'e dönüşürken, köy halkı sık sık kürekler ile kar temizliği yapıyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Besicilerin zorlu mesaisi 

Yaklaşık 6 ay kar üzerinde hayvanlarını besleyecek olan besiciler, zorlu kış mevsimi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ahırların önlerinde bulunan karla kaplı araziye ot, saman bırakan besiciler, günde 2 defa hayvanlarını besliyor.

Bu yıl kar yağışının geç başladığını ancak 3 gün boyunca aralıksız yağdığını belirten Eyyüp Omur, "3 gündür köyümüze kar yağıyor. Kürekler ile evlerimizin önünü temizleriz. Komşularımıza, evlerimize, ahırlarımıza, odunluklarımıza gidip geliriz. 3-4 aya kadar hayatımıza bu şekilde devam ediyoruz" dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

'Evlerimizi bulmakta zorlanıyoruz'

Eşref Omur, "Kar yağdığı zaman hayvanlarımızı ahırlara koyuyoruz. İçeride yemlerini veririz. 4-5 ay boyunca bu çileyi çekeriz. Aynı zamanda küreklerimizi elimize alarak, kapılarımızın önünü temizliyoruz. Hayvanları dışarı bırakmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

Elif Özçelik de "Köyümüze çok kar yağdı. Evlerimizi bulmakta zorlanıyoruz. Her yıl böyle çok kar yağıyor" dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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