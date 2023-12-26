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Türkiye
İHA 26.12.2023 09:50

Düşen çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde vatandaşlar fırtınada çatıdan kopan iki parçanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Suluova ilçesinde cumartesi günü etkili olan fırtınada çatıdan kopan iki parça aracın üzerine düştü.

O sırada etrafa dağılan kutuları toplamaya çalışan iş yeri sahibi Emrah Erdem aracının üstüne düşen çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

"Çatının arabama düştüğüne sevindim"

Erdem, "Mal canın yongasıdır. Ama canımızı araba kurtardı. Çatının arabama düştüğüne sevindim" diye konuştu. Fırtına anında herkesin panik yaşadığını anlatan 38 yaşındaki Erdem, "O anda beş kişiydik. Araba olmasaydı bir faciaya dönüşebilirdi. Allah’a şükrettim" şeklinde konuştu.

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Amasya Fırtına
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