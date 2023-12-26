Suluova ilçesinde cumartesi günü etkili olan fırtınada çatıdan kopan iki parça aracın üzerine düştü.

O sırada etrafa dağılan kutuları toplamaya çalışan iş yeri sahibi Emrah Erdem aracının üstüne düşen çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

"Çatının arabama düştüğüne sevindim"

Erdem, "Mal canın yongasıdır. Ama canımızı araba kurtardı. Çatının arabama düştüğüne sevindim" diye konuştu. Fırtına anında herkesin panik yaşadığını anlatan 38 yaşındaki Erdem, "O anda beş kişiydik. Araba olmasaydı bir faciaya dönüşebilirdi. Allah’a şükrettim" şeklinde konuştu.