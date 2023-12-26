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Türkiye
DHA 26.12.2023 09:27

İstanbul’da terör operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da terör operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un 10 ilçesinde 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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İstanbul PKK/KCK PKK/YPG Terörle Mücadele
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