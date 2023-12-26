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Türkiye
İHA 26.12.2023 09:15

Aç kurtlar ahıra girdi: 30 küçükbaş hayvan telef oldu

Hakkari’nin Durankaya beldesinde aç kalan kurtlar ahırdaki sürüye saldırdı, 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Aç kurtlar ahıra girdi: 30 küçükbaş hayvan telef oldu

Hakkari’den 20 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesinin Pınarbaşı Mahallesi’ne akşam saatlerinde inen aç kurtlar, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Cemal Özatak isimli vatandaşın ahırına saldırdı.

Ahırın kapısını zorlayarak içeri giren kurt sürüsü, 60 küçükbaş hayvandan 30’unu telef etti.

Sabah saatlerinde hayvanlarını beslemek için ahıra giden Özatak gördüğü manzarayı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Üzüntüsünü dile getiren Cemal Özatak, yetkililerden destek beklediğini belirtti.

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