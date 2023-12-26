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Türkiye
TRT Haber 26.12.2023 08:22

Organize suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suç örgütlerine ait 23 aracın emniyete verildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göreve başladıkları ilk günden itibaren Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını belirtti.


İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini kaydeden Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun." ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya Polis Suç Örgütü
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Organize suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi
Organize suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi
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