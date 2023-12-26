Diyarbakır'da 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Kartal" timlerince şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Şehitlik Mahallesi 143. Sokak'ta durdurulan ve polis ekiplerini görünce tedirgin olan 5 kişinin etrafa bir şey attıklarının görülmesi üzerine çevrede yapılan kontrolde şüphelilerin bulunduğu duvar dibinde siyah poşet içerisinde güçlendirilmiş, patlamaya hazır 4 el yapımı patlayıcı ve 4 fişek bulundu.

Ekipler bu kişilerin yanında plakasız ve her tarafı bantla sarılmış şarjlı motosiklet de buldu.

5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.