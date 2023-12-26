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Türkiye
İHA 26.12.2023 06:55

Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: İHA]

Yusuf Pamukçu idaresindeki hafif ticari araç ile Muhlis Nuroğlu idaresindeki otomobil, Adıyaman-Çelikhan kara yolunda kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Yusuf Pamukçu, Muhlis Nuroğlu ve araçlarda bulunan Makbule Pamukçu, Muhammed Furkan Baştürk, Hiranur Baştürk ve Gönül Baştürk yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonrası yaralılar bulundukları araçlardan çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan 54 yaşındaki Makbule Pamukçu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Makbule Pamukçu’nun cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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