Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın naaşı memleketi Denizli'ye ulaştı

Askeri uçakla havalimanına getirilen şehit Serinkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından uçaktan alındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Silah arkadaşlarının omzunda Denizli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına taşınan şehit Serinkan'ın naaşı 11. Komando Tugay Komutanlığındaki hastanenin morguna götürüldü.

Eşinin naaşı cenaze aracına konulduğu sırada şehit eşinin asker ceketini giyen Çilem Serinkan eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Serinkan, yarın öğle vaktinde Tavas ilçesi Çarşı Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.

Havalimanında düzenlenen törene, şehidin eşi Çilem, babası Ali, annesi Rabia, ağabeyi Hüseyin ve kız kardeşi Büşra Serinkan ile yakınları, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 11 'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Turgut Çalışkanlar, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.