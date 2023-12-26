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Türkiye
AA 26.12.2023 03:23

Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tır şarampole devrildi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde lastiği patlayarak savrulan tır şarampole devrildi.

Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tır şarampole devrildi
[Fotograf: AA]

Şaban Toygar idaresindeki parke yüklü tır, otoyolun Ankara istikameti Beyköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Devrilen tırın içerisinde kalan sürücü, bölgeye ulaşan polis ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı, kazadan yara küçük sıyrıklarla kurtulan Toygar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.

Toygar, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken tırın lastiğinin patladığını ve kontrolü kaybederek şarampole devrildiğini söyledi.

Öte yandan, kaza nedeniyle 2 şeridi kapanan yolda temizlik çalışmaları yürütülüyor. Polis ve karayolları ekipleri ulaşımı yolun diğer 2 şeridinden kontrollü bir şekilde sağlıyor.

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