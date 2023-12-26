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Türkiye
TRT Haber 26.12.2023 05:31

Artvin'e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Artvin'e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (20-30 cm. kar yüksekliği) şeklinde kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Artvin Sağanak Yağış Meteoroloji
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