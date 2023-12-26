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Türkiye
İHA 26.12.2023 08:53

Amasya’da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya’da yoldan çıkarak devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü ise yaralandı.

Amasya’da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya’dan Çorum yönüne seyir halinde olan İsmail Köten yönetimindeki otomobil Kaleboğazı mevkiinde kontrolden çıkaran yol kenarına devrildi.

Taklalar atan otomobildeki Çorum - Mecitözü nüfusuna kayıtlı Battal Çam olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Köten ise yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ölen vatandaşın cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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