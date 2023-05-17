Düzce'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Enes Eren yönetimindeki motosiklet, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Güneyaltı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Acar'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen ve sürüklenen motosikletin sürücüsü Enes Eren ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Baltacı ile yaya Ali Acar yaralandı.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Enes Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.