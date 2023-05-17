Açık 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.05.2023 02:55

Düzce'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yayaya çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Düzce'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı
[Fotograf: AA]

Enes Eren yönetimindeki motosiklet, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Güneyaltı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Acar'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen ve sürüklenen motosikletin sürücüsü Enes Eren  ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Baltacı ile yaya Ali Acar yaralandı.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Enes Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Düzce Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kocaeli'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:16
Tekirdağ'da depremzedelerin konaklama hizmetini AFAD üstlenecek
04:05
Maltepe’de 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
03:49
Biden'ın "ulusal güvenlikten" sorumlu danışmanının evinde güvenlik zafiyeti
03:37
Balıkesir'de, dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
03:33
Burdur'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
03:02
Adana'da otomobil midibüse ve market duvarına çarptı: 5 yaralı
17 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
17 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Annesini kaybeden 'Bobo' köylüler sayesinde koruma altına alındı
Annesini kaybeden 'Bobo' köylüler sayesinde koruma altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ