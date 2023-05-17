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Türkiye
AA 17.05.2023 01:46

Çorum'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Çorum’da beton mikseri ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3'çocuk 6 kişi yaralandı.

Çorum'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Arif Y. idaresindeki otomobil ile Hasan Hüseyin Ç'nin kullandığı beton mikseri, Cemilbey Caddesi Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile Menan M., Barlas Y., Eflin Y., Elif Y. ve Sebahat Y. itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan beton mikserinin sürücüsü polis merkezine götürüldü.

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Çorum Trafik Kazası
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