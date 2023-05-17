Çorum'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Arif Y. idaresindeki otomobil ile Hasan Hüseyin Ç'nin kullandığı beton mikseri, Cemilbey Caddesi Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile Menan M., Barlas Y., Eflin Y., Elif Y. ve Sebahat Y. itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan beton mikserinin sürücüsü polis merkezine götürüldü.