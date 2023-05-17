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Türkiye
DHA 17.05.2023 01:29

Patlayan lastik yerinden koptu; 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek bir otomobille çarpıştı. Patlayan lastik ise yerinden koparak başka bir otomobile isabet ederken, kazada 5 kişi yaralandı.

Patlayan lastik yerinden koptu; 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Mehmet Ballı yönetimindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti.

İsmail Mutlu yönetimindeki otomobile çarpan aracın kopan lastiği ise İhsan Aydoğan'ın kullandığı otomobile isabet etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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