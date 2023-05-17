Patlayan lastik yerinden koptu; 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Mehmet Ballı yönetimindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti.
İsmail Mutlu yönetimindeki otomobile çarpan aracın kopan lastiği ise İhsan Aydoğan'ın kullandığı otomobile isabet etti.
3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.