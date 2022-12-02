Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 22:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 21.49'da yaşanan sarsıntı, 10,78 kilometre derinde kaydedildi.
Etiketler: Deprem Düzce Son Dakika
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